Через аварію бомбардувальника Су-34 у дворі житлового будинку в Єйську (Краснодарський край), за останньою інформацією, загинули четверо людей, ще шестеро зникли безвісти. Про це повідомила влада міста, передає "Інтерфакс".

За останніми даними, постраждали 25 людей. Четверо з них перебувають у тяжкому стані. Серед постраждалих - троє дітей 8-10 років.

Бомбардувальник Су-34 міноборони рф розбився ввечері 17 жовтня у дворі дев'ятиповерхового житлового будинку в Єйську. Під час аварії вибухнув боєкомплект літака. Вогонь перекинувся на багатоповерхівку, горів цілий під'їзд з 1-го по 9-й поверх.

Пілот літака встиг катапультуватися і вижив, з ним поспілкувалися місцеві жителі.