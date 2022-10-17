У росії через падіння Су-34 на багатоповерхівку загинули 4 людини, 25 постраждали (відео) [ Редагувати ]
Через аварію бомбардувальника Су-34 у дворі житлового будинку в Єйську (Краснодарський край), за останньою інформацією, загинули четверо людей, ще шестеро зникли безвісти. Про це повідомила влада міста, передає "Інтерфакс".
За останніми даними, постраждали 25 людей. Четверо з них перебувають у тяжкому стані. Серед постраждалих - троє дітей 8-10 років.
Бомбардувальник Су-34 міноборони рф розбився ввечері 17 жовтня у дворі дев'ятиповерхового житлового будинку в Єйську. Під час аварії вибухнув боєкомплект літака. Вогонь перекинувся на багатоповерхівку, горів цілий під'їзд з 1-го по 9-й поверх.
Пілот літака встиг катапультуватися і вижив, з ним поспілкувалися місцеві жителі.
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