У Житомирі два "прильоти": місто без світла і води [ Редагувати ]
Фото: Reuters
У вівторок вранці, 18 жовтня, у Житомирі пролунали вибухи. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.
Окупанти атакували один з об'єктів енергозабезпечення міста.
ЖИТОМИР. Попередньо 2 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення. Працює ДСНС".
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