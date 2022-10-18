Рада визнала Ічкерію окупованою росією та засудила геноцид чеченського народу [ Редагувати ]
Верховна Рада на пленарному засіданні 18 жовтня визнала Ічкерію тимчасово окупованою росією та засудили геноцид чеченського народу. Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.
Рада підтримала визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою російською федерацією і засудження вчинення геноциду чеченського народу. За відповідну постанову проголосували - 287 голосів.
У тексті ухваленої постанови №8132 український парламент засуджує міжнародні злочини, скоєні Росією під час першої (1994-1996 рр.) та другої (1999-2009 рр.) воєн проти Чеченської Республіки Ічкерія, політику геноциду чеченського народу, яка наслідувала злочинні дії царського режиму 1817-1864- років та радянської влади 1944 року.
Верховна Рада закликала держави-члени ООН та міжнародні організації забезпечити незалежне та неупереджене розслідування міжнародних злочинів, скоєних на території тимчасово окупованої Чеченської Республіки Ічкерія, та притягнення до відповідальності винних осіб.
Нагадаємо, 7 жовтня президент Зеленський підписав указ про визнання Курильських островів територією Японії, яка тимчасово окупована росією.
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