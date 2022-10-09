Історії територіальних суперечок між москвою і Токіо понад 70 років

Курильські острови - японська територія. Україна визнала архіпелаг окупованим регіоном. Відповідний указ напередодні підписав Володимир Зеленський. Допомогти Японії повернути вкрадене повинен світ - про таке йдеться в колективному зверненні українських нардепів до ООН, ПАРЄ, Європейського парламенту, НАТО та багатьох міжнародних організацій.

Як низка вулканічних островів у Тихому океані потрапила під російське управління? Та чим привабливий архіпелаг для москви? У заплутаних історичних ходах розбиралася Анна Басова.

Володимир Зеленський, президент України:

Україна підтвердила свою повагу до суверенітету й територіальної цілісності Японії включно з її Північними територіями, які поки що перебувають під російською окупацією.

Відповідний указ Володимир Зеленський підписав напередодні. Якраз на ювілей кремлівського диктатора. Раніше окупацію Курильських островів росією визнала Верховна Рада. А потому звернулася до міжнародної спільноти - допомогти Японії повернути території.

Крим - це Україна, Курили - це Японія. Вкрадені росією по світу території треба повертати.

Місяць тому росія вкотре вирішила побряцати в регіоні зброєю. В рамках військових навчань "Восток-2022" тихоокеанський флот провів вишколи - з демонстративними стрільбами.

А потому відзвітували перед вищим керівництвом. З обов'язковим наголосом на спірних територіях.

Олексій Айметов, командувач ракетно-артилерійської бойової частини:

Акватория и масштаб очень объемный... Это начиная от Японского моря и заканчивая, скажем так, восточными рубежами нашего государства - это вся Курильская гряда, то есть даже захватывая Тихий океан.

Історії територіальних суперечок між москвою і Токіо понад 70 років. Японія, що воювала на боці третього рейху, формально не перебувала в стані війни з радянським союзом. Той натомість сам оголосив війну - вже після падіння Берліна.

У серпні 45-го США скинули атомну бомбу на Хіросіму. Того ж дня війну Японії оголосив СРСР. А вже за 10 днів - 18 серпня - на Курилах висадився радянський десант. На початку вересня Японія капітулювала. А свої війська з архіпелагу союз так і не вивів. Як наслідок, мирну угоду Токіо з москвою так і не підписав - тож формально країни досі перебувають у стані війни.

сергій лавров, міністр закордонних справ росії:

Япония при поддержке советского союза в 1956-м году стала членом ООН, подписала и ратифицировала устав ООН, в котором есть статья 107, гласящая, что все результаты Второй мировой войны незыблемы.

Спроби врегулювати питання та зрештою підписати мирну угоду вже у 21 столітті здійснювали тодішній прем'єр Японії Сіндзо Абе та беззмінний кремлівський господар путін. У 2017 році лідери начебто погодили вести спільне господарство на спірних островах. А два роки потому навіть обіцяли поставити - цитую - крапку в цьому питанні. Щоправда, тривалі діалоги нічим не завершилися. Бо росіяни не захотіли віддавати вкрадені території.

Сергій Квасов, житель Курильських островів:

Я очень согласен даже с нашим президентом, что Курилы и вся россия - это единое целое. Отдавать что-то, отрезать - это нет.

Мы против того, чтобы произошла передача Курильських островов, исконно русской земли, еще идущая с императорской россии, под японское управление. Мы против этого категорически, это наша земля.

На початку повномасштабної війни росії проти України очільник японського уряду Фуміо Кісіда назвав Курильські острови споконвічними японськими територіями. За два тижні москва оголосила - припиняє будь-які мирні переговори з Токіо.

Та що насправді, окрім імперських амбіцій, так приваблює кремль у Курильському архіпелагу? Перш за все це форпост для російського військового флоту. Бо розташований на перетині холодної та теплої океанічних течій. Завдяки цьому протока ніколи не замерзає. А це - вигідно для бойових кораблів і підводних човнів, які базуються у Владивостоку. Нині на Курилах є кілька військових баз. А ще тамтешні ґрунти багаті на поклади рідкісних і дуже цінних корисних копалин. Як-от метал реній, який використовують для виготовлення надзвукових літаків. За останніми даними, на архіпелагу живуть близько 20 тисяч людей. Усі вони здебільшого заробляють на життя рибальством.