Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт №8109 про особливості призову на строкову військову службу та діяльність призовних комісій. Він передбачає скасування призову на строкову службу під час воєнного стану.

Документ підтримали 318 народних депутатів.

Законопроєкт Зеленського передбачає доповнення закону про військовий обов'язок та військову службу новою статтею, згідно з якою під час дії воєнного стану призов на строкову службу не проводиться.

На час воєнного стану призовні комісії створюються для розгляду питань:

про організацію медогляду осіб, які перебувають на обліку та досягли 27-річного віку, взяття їх на облік військовозобов'язаних або виключення з обліку;

про направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.

15 серпня Рада продовжила воєнний стан в Україні на 90 днів - до 21 листопада, а також погодила продовження загальної мобілізації на той самий термін.

Нагадаємо, 18 жовтня Рада збільшила видатки бюджету на оборону на 387 млрд грн.