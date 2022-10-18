Офіційний Київ офіційно звернеться до Ізраїлю 18 жовтня з проханням поставити системи протиповітряної оборони для відбиття російської агресії. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Сьогодні Україна надішле офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи протиповітряної оборони та започаткувати якісне співробітництво щодо отримання Україною відповідних технологій... Якщо політика Ізраїлю дійсно полягає в послідовній протидії деструктивним діям Ірану, то настав час Ізраїлю відкрито стати на бік України.

Ізраїльська газета Haaretz із посиланням на джерела писала, що Ізраїль відхилив запит на телефонну розмову з головою Міноборони України Олексієм Резніковим. Востаннє глава Міноборони Ізраїлю Бені Ганц та Олексій Рєзніков розмовляли у квітні. За даними Haaretz, розмова двох міністрів відкладалася вже п'ять разів.

Офіційні особи України виявляли бажання придбати ізраїльські системи ППО "Залізний купол" ще навесні, однак відповіді від Тель-Авіва не надійшло.

Влада Ізраїлю відмовлялася постачати Україні протитанкові ракети Spike. За даними газети Axios, така позиція обумовлена ​​тим, що Ізраїль побоюється реакції Москви, яка може завдати шкоди його інтересам у Сирії.

Нагадаємо, на днях міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шайя закликав владу надати Україні військову допомогу, на тлі інформації про передачу Іраном росії ракет класу "земля-земля" росії.