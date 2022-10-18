Україна офіційно запросить в Ізраїлю ППО - Кулеба [ Редагувати ]
Офіційний Київ офіційно звернеться до Ізраїлю 18 жовтня з проханням поставити системи протиповітряної оборони для відбиття російської агресії. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Сьогодні Україна надішле офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи протиповітряної оборони та започаткувати якісне співробітництво щодо отримання Україною відповідних технологій...
Якщо політика Ізраїлю дійсно полягає в послідовній протидії деструктивним діям Ірану, то настав час Ізраїлю відкрито стати на бік України.
Ізраїльська газета Haaretz із посиланням на джерела писала, що Ізраїль відхилив запит на телефонну розмову з головою Міноборони України Олексієм Резніковим. Востаннє глава Міноборони Ізраїлю Бені Ганц та Олексій Рєзніков розмовляли у квітні. За даними Haaretz, розмова двох міністрів відкладалася вже п'ять разів.
Офіційні особи України виявляли бажання придбати ізраїльські системи ППО "Залізний купол" ще навесні, однак відповіді від Тель-Авіва не надійшло.
Влада Ізраїлю відмовлялася постачати Україні протитанкові ракети Spike. За даними газети Axios, така позиція обумовлена тим, що Ізраїль побоюється реакції Москви, яка може завдати шкоди його інтересам у Сирії.
Нагадаємо, на днях міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шайя закликав владу надати Україні військову допомогу, на тлі інформації про передачу Іраном росії ракет класу "земля-земля" росії.
по темі
Для росії "червоною лінією" стануть постачання Україні далекобійних чи більш потужних засобів ураження. Про це заявив директор другого департаменту СНД МЗС росії Олексій Поліщук
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пропонує розірвати дипломатичні відносини з Іраном через поставки росії дронів-камікадзе, яка вона використовує проти цивільної інфраструктури України.. Про це він заявив під час брифінгу 18 жовтня
На південних рубежах захисту українські військові пілоти завдали 11 авіаударів зі скупчення особового складу та озброєння супротивника, а також за позиціями його протиповітряної оборони
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про те, що є пріоритетним завданням для України
Італія, ймовірно, поставить Україні зенітно-ракетні комплекси середньої дальності Spada. Про це повідомила газета La Repubblica, посилаючись на джерела в НАТО. Про таку готовність було заявлено на засіданні міністрів оборони країн альянсу в Брюсселі