Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пропонує розірвати дипломатичні відносини з Іраном через поставки росії дронів-камікадзе, яка вона використовує проти цивільної інфраструктури України.. Про це він заявив під час брифінгу 18 жовтня.

Дії Ірану - це підлість і брехня, які ми не будемо терпіти. Всі ці дії Іран вчинив, паралельно розповідаючи нам, що він проти війни і не підтримуватиме зброєю жодну зі сторін. Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Україною. З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань, завданих нашому народу, а також у зв'язку з повідомленнями про можливе продовження поставок Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд президента пропозицію про розірвання дипломатичних відносин з Іраном.

Читайте також У путіна відзначилися цинічною заявою щодо України через іранські дрони

Кулеба наголосив, що Україна ніколи не займала антиіранську позицію, але Тегеран став співучасником злочину агресії та воєнних злочинів рф в Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок, 17 жовтня, звернувся до міністрів закордонних справ держав-членів Європейського Союзу із закликом накласти санкції на Іран за допомогу росії здійснювати терор проти українців.

Жорсткі санкції проти Ірану набувають особливої актуальності на тлі повідомлень про наміри іранської сторони передати росії балістичні ракети "земля-земля" для їхнього використання у війні проти України.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк звинуватив Іран в тому, що він постачає росії дрони-камікадзе, за допомогою яких російські окупанти атакують українські міста.