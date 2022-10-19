"22 миллиона убитых енотов": Філатов підтвердив, що відмовився від рекордного хабара від Микатася [ Редагувати ]
Столичного забудовника Максима Микитася затримали після спроби дати багатомільйонний хабар міському голові Дніпра Борису Філатову. Про це повідомила пресслужба НАБУ.
8 жовтня 2022 року НАБУ і САП викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра. Це одна з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди, зафіксованої правоохоронцями в Україні.
За даними слідства, у жовтні 2022 року колишній народний депутат України (у минулому - топпосадовець державної компанії "УкрБуд") запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом.
Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту - до 2027 року. "Лояльність" мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро. Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.
Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив, що відмовився від 22 млн євро хабаря від київського забудовника Максима Микитася.
Да, подтверждаю, это - правда. Как лицо процессуальное и находящееся под подпиской о конфиденциальности, я не буду особо вдаваться в детали. Расскажу лишь о своих мотивах.
Нечестно и нехорошо красть в захлёбывающейся от крови стране. Если мы хотим, чтобы нашим детям и внукам досталась успешное и справедливое государство, которым хочется гордиться, то каждый из нас должен приложить к этому личные усилия. В том числе, борясь с коррупцией.
Мер Дніпра наголосив, що після отримання пропозиції хабаря одразу ж звернувся до НАБУ, хоча й "була певна спокуса" залишити гроші собі.
Я много грешил в этой жизни. Но когда на Страшном Суде меня спросят, что я сделал правильного и, одновременно, весёлого, то с ухмылкой я отвечу: "Мальчик Боря отказался от самой рекордной в Украине взятки в 22 миллиона убитых енотов. Хотя и очень хотелось оставить её себе".
У НАБУ повідомили, що екснардеп є також є обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії. Справа наразі слухається у суді.
Нагадаємо, у серпні ЗМІ повідомляли, що забудовник Максим Микитась оформив собі волонтерство для виїзду з України.
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