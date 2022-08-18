Екснародний депутат, соратник експрезидента та фігурант кількох кримінальних справ Максим Микитась оформив через популярну систему "Шлях" дозвіл на виїзд з України. Відповідний документ із номером 127/22 було видано на його ім'я для громадської організації "Єдина Україна" 12 липня 2022 року, пишуть comments.ua.

Нагадаємо, місяцем раніше, у червні, Державне бюро розслідувань (ДБР) передало в НАБУ кримінальну справу проти екс-нардепа Максима Микитася з приводу розтрати грошей на будівництво трьох військових складів на суму понад 400 млн. гривень.

Таким чином він може уникнути покарання після рішення суду. Максим Микитась народився 1980 року і під час воєнного стану не має права залишати Україну. Після додавання до бази "Шлях" для перетину кордону, чоловіка додають до бази водіїв. При цьому Максим Микитась навіть у мирний час не міг залишати Україну, оскільки є фігурантом кримінальних справ, перебуває під підпискою про невиїзд і дозвіл на будь-який перетин кордону (навіть у мирний час) може йому дати лише суд.

Вже завтра Максим Микитась спробує оскаржити підозру, яке йому оголосило ДБР. Йдеться про організацію викрадення та замаху на вбивство. Прокурори подали апеляцію, яку призначено на завтра (18.08.2022). Якщо Апеляційний суд підтвердить рішення першої інстанції, Максим Микитась зможе покинути країну як "волонтер".

Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року Національна поліція оголосила забудовнику Микитасю підозру на замовлення викрадення юриста Олега Мірошниченка.

Мірошниченко працював юристом у компанії "Кириченко та партнери", яка в минулому надавала юридичні послуги Максиму Микитасю . Забудовник заплатив основному юристу компанії (Габрильяну) 725 тисяч доларів, але потім зажадав повернути більшу частину суми.