Столичного забудовника Максима Микитася звільнили з-під варти [ Редактировать ]
Столичного забудовника Максима Микитася звільнили з-під варти, - про це розповів адвокат обвинуваченого.
За його словами, Шевченківський райсуд Києва сьогодні задовольнив клопотання про зміну запобіжного заходу і відпустив колишнього президента компанії "Укрбуд" просто із зали суду.
Нагадаємо, наприкінці минулого року, екснардепу і забудовнику Микитасю оголосили підозру в замовленні викрадення людини. Сторона обвинувачення пред'явила листування, яке нібито підтверджувало причетність колишнього нардепа. Після цих доказів, Микитася ув'язнили. Сталося це за кілька годин до Нового Року. Однак пізніше, в прокуратурі підтвердили фальшивість SMS-листування.
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