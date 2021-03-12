Столичного забудовника Максима Микитася звільнили з-під варти, - про це розповів адвокат обвинуваченого.

За його словами, Шевченківський райсуд Києва сьогодні задовольнив клопотання про зміну запобіжного заходу і відпустив колишнього президента компанії "Укрбуд" просто із зали суду.

Нагадаємо, наприкінці минулого року, екснардепу і забудовнику Микитасю оголосили підозру в замовленні викрадення людини. Сторона обвинувачення пред'явила листування, яке нібито підтверджувало причетність колишнього нардепа. Після цих доказів, Микитася ув'язнили. Сталося це за кілька годин до Нового Року. Однак пізніше, в прокуратурі підтвердили фальшивість SMS-листування.