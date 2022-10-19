Vera (Віра Брежнєва) та Tayanna переспівали відому пісню про вишиванку. Пісня вважається народною, але її авторами є поет Микола Сом і композитор Оскар Сандлер.

Артистки представили пісню під назвою Вишиванка, і тепер вона звучить у сучасному аранжуванні та у світлі останніх днів.

Так, співачки заспівали про чорні та червоні нитки, пов’язавши їх із розлукою та любов’ю в умовах війни, з якими зіткнулися мільйони українців. Також йдеться і про українських жінок, які за допомогою полотна передавали своє тепло та кохання.

Vera і Tayanna вперше зустрілися з початку року для запису пісні. Навіть обкладинку треку було створено на основі давніх українських традицій – її зробила вишивальниця Софія Гольдман-Манастирська у техніці ланцюжок, який активно використовували на Півночі та Заході України.