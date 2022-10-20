До нової хвилі імміграції з росії Тель-Авів почав готуватися одразу після початку повномасштабного вторгнення.

Історична батьківщина-мати кличе. В росії нова тема - росіяни, за можливості, шукають єврейське коріння, щоб утекти від війни та мобілізації.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ уже покинули 26 тисяч євреїв, ще 35 тисяч - подали документи на репатріацію. Це вдвічі більше, ніж у попередні роки. Тим часом Москва тисне на єврейські організації. Докладніше розкажуть мої колеги.

У російських архівах аншлаг. Жителі Федерації згадали про своє єврейське коріння та шукають документальне підтвердження.

Копирсатися в паперах людей змушує не раптовий приплив родинної гордості, а відчайдушне бажання покинути росію. Особливо після оголошення мобілізації. Москвичка Інесса Козлова звернулася до архівного відділу на прохання сина.

Інесса Козлова:

Я сюда пришла с целью найти документы, которые бы подтверждали пребывание в эвакуации во время Великой отечественной войны моих родственников. Если он решится эммигрировать, то и я, конечно, тоже.

Мобілізація стала останнім дзвінком і для московського підприємця Олександра Штеймана. Покинути бізнес, домівку і звичне життя його сім'я вирішила, бо непокоїться за майбутнє 17-річного сина.

Олександр Штейман, підприємець:

24 февраля поломало всю жизнь. У него были очень хорошие перспективы здесь. 2 золотые медали Олимпиадывыигранные по програмированию всероссийские и открытая дорога в любой вуз. Он не милитарист, не какой-то там идейный любитель власти, то есть никаких сомнений, то что нуно уезжать - у него не было.

Знайти підтвердження єврейського походження люди намагаються і самотужки, і через професіоналів. Поспішають, адже бояться, що кремль оголосить воєнний стан та заборонить виїзд чоловікам. Фахівці з генеалогії стверджують: клієнтів побільшало вдесятеро.

Володимир Палей, спеціаліст з єврейської генеалогії:

Количество обращений ко мне выросло. Естественно. И к моим коллегам выросло. Есть много людей, которые заинтересованы эмигрировать из россии. Очень много обращений от женщин 50-60 лет, которые беспокоятся, что их 20-25 летние попадут в армию.

Загалом за неповних 8 місяців великої війни ізраїльський паспорт отримало понад 26 тисяч росіян - це кожен 8-й російський єврей. Ще 35 тисяч чекають на репатріацію. Усе це втричі більше, ніж у попередні роки. Єврейські ж організації в росії відзначають - відчувають неабиякий тиск з боку держави.

У березні через антивоєнну позицію з країни поїхав головний рабин москви.

Пінхас Гольдшмідт, колишній головний рабин Москви:

На єврейську громаду чинили тиск, як на будь-які інші організації, особливо на освітні, щоби вони відкрито підтримували війну. А наша громада війни не підтримувала.

Більшість єврейських організацій уже отримали статус іноземного агента.

А державне ізраїльське Агентство з репатріації Сохнут за поданням російської влади ліквідували.

Серед претензій - сприяння відтоку вчених та висококваліфікованих працівників на шкоду росії.

Пінхас Гольдшмідт:

Якби росія хотіла припинити відплив мізків серед своїх найкращих учених і митців, найкращий спосіб зробити це - не закривати Єврейське агентство, а зупинити війну.

Тим часом в ізраїльському уряді, що досі дотримувався нейтралітету - обмежувався засудженням російських воєнних злочинів та наданням гуманітарної допомоги Україні, залунали заклики надати зброю Києву. Про це заявив міністр з питань діаспор.

З'явилися повідомлення про те, що Іран передає росії балістичні ракети. Більше немає жодних сумнівів, яку сторону слід обрати Ізраїлю у цьому кривавому конфлікті. Настав час, щоб Україна отримала від Ізраїлю таку ж військову допомогу, яку надають США і НАТО.

Однак очільник Міноборони Ізраїлю виступив категорично проти.

Бенні Ганц, міністр оборони Ізраїлю:

З оперативного та регіонального міркування я не бачу змоги надсилати наступальну військову техніку. Можливо, ми можемо підтримати їх за допомогою систем раннього попередження, які дозволять їм точніше сповіщати населення, що у перспективі дозволить вдосконалити процедуру реагування на надзвичайну ситуацію.

До нової хвилі імміграції з росії Тель-Авів почав готуватися одразу після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема продумали надзвичайні бюджети для прийому репатріантів, варіанти розміщення та організацію авіарейсів. Соціологи ж відзначають - багато тих, хто нині покидає росію, не мають чітких планів і розуміння, як облаштують життя. І називають це еміграцією паніки та страху.

Олександр Штейман, підприємець: