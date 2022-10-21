Графіки відключення світла в Україні дали свій ефект, тож, за словами голови правління Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимира Кудрицького, "апокаліпсис скасовується".

"Сьогоднішні графіки відключення, які, на жаль, довелося запровадити через дефіцит потужностей в енергосистемі, були ефективні. Це є контрольованим інструментом для стабілізації енергосистеми. Після масштабних руйнувань енергосистема потребує відновлення. Протягом цього періоду варто очікувати таких заходів, як обмеження споживання", - зазначив Володимир Кудрицький.

За його словами, ефект від закликів щодо економії споживання електроенергії вже відчутний.

"Але, на жаль, добровільні обмеження в споживанні виявилися поки недостатніми, внаслідок чого ми були змушені застосувати обмеження деякими підприємствами та застосувати графіки аварійних вимкнень для громадян", - додав експерт.

Для відновлення мереж до первинного стану потрібні не дні, навіть не тижні. Але для того, щоб відновити запас міцності енергосистеми України, знадобиться декілька тижнів. Як сказав Кудрицький, "звичайно, за умов, відсутності масштабних ракетних обстрілів".

Він також назвав найпроблемніші енергоділянки. А це центральні енерговузли: Київський, а також Харківський, що постраждав від ракетних обстрілів. За словами голови правління Національної енергетичної компанії "Укренерго", захід України також долучений до цього переліку.

Нагадаємо, за останні вісім місяців 40% українських ТЕЦ і енергогенерувальних об'єктів були уражені.