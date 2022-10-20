Українців попередили про можливі відключення світла завтра [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Завтра, 21 жовтня, в Україні також можливі відключення електроенергії. Світло вимикати можуть по всіх областях.
Про це повідомляє "Укренерго".
"Завтра нас всіх чекає ще один непростий день - тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні. В яких областях - повідомимо завтра зранку. Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами", - заявили в компанії.
по темі
У четвер, 20 жовтня, по всій території України будуть запроваджуватись обмеження на користування електроенергію
Станом на вечір 20 жовтня через критичне навантаження Хмельницький опинився під загрозою аварійного відключення світла
У центральних областях України швидко збільшується рівень споживання електроенергії
Народний депутат з фракції "Слуга народу" Андрій Герус попри прийдешні похолодання закликав уникнути вмикання електрообігрівачів протягом наступних двох днів
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про те, у яких випадках будуть застосовані графіки віялових відключень електроенергії в Україні