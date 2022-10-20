Завтра, 21 жовтня, в Україні також можливі відключення електроенергії. Світло вимикати можуть по всіх областях.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Завтра нас всіх чекає ще один непростий день - тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні. В яких областях - повідомимо завтра зранку. Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами", - заявили в компанії.