"Украинский закон теперь запрещает переговоры" - пєсков [ Редагувати ]
Переговори між Києвом і москвою неможливі через позицію української сторони, яка заборонила їх на законодавчому рівні. Про це заявив журналістам прессекретар президента росії дмитро пєсков.
Так він прокоментував слова турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана про те, що зараз путін нібито "набагато м'якший і більш відкритий для діалогу, ніж раніше".
Путин всегда был открыт к переговорам. Он пытался инициировать переговоры с НАТО и США, с Украиной. Ничего не изменилось в этом плане. Изменилась только позиция украинской стороны. Украинский закон теперь запрещает переговоры.
пєсков додав, що розмови з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у графіку путіна немає, "але вони іноді узгоджуються за лічені години". Турецький лідер неодноразово заявляв, що готовий стати посередником у переговорах між Москвою та Києвом.
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