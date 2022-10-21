Найближчими днями турецька сторона проведе телефонні переговори з президентами росії та України володимиром путіним та Володимиром Зеленським. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час візиту до Азербайджану, передає телеканал T24.

Турецький лідер сказав, що за підсумками останнього спілкування з путіним у нього склалося враження про "пом'якшення позиції у питанні діалогу з Україною".

Я побачив, що путін набагато м'якший і більш відкритий для переговорів, ніж раніше. Ми побачимо, до чого це може привести в ході телефонної дипломатії, яку ми проведемо найближчими днями, вислухавши обох лідерів.

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Ердоган додав, що Зеленський також "за те, щоб подолати це питання".

Напередодні я спілкувався з Зеленським. Я відчув у його промові відсутність перешкоди і готовність до вирішення цього питання. Ми не втрачаємо надії.

19 жовтня президент Туреччини під час телефонної розмови з президентом Зеленським нагадав українському лідеру про важливість дипломатичного вирішення конфлікту та висловив готовність зробити внесок у його припинення.

4 жовтня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про відмову від переговорів з президентом росії володимиром путіним.