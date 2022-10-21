Російські окупанти у квітні замінували дамбу Каховського водосховища і наразі мінують шлюзи та опори. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Рашисти передбачають швидке звільнення українськими Силами Оборони правобережної частини Херсонської області та готують серію терактів на цій території.

Зокрема під загрозою руйнування опинилась дамба Каховського водосховища та агрегати Каховської гідроелектростанції.

Підрив дамби було сплановано завчасно - основні роботи із замінування проведено ще в квітні. Впродовж поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор каховської ГЄС. На дамбі встановлено два військові тентовані "Камази" без водіїв. Обидві машини повністю завантажені ящиками з вибухівкою.

На сьогодні остаточно зрозуміло, що держава терорист свідомо готує теракти, які призведуть до катастрофічних наслідків. В разі реалізації цих планів під ударом стихії опиняться десятки українських населених пунктів, в тому числі Херсон. Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України і торкнуться всього Чорноморського регіону.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна вже працює над тим, щоб притягнути росію до відповідальності за намір підірвати Каховську ГЕС.