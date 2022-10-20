Окупанти замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС - Зеленський [ Редагувати ]
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Російські терористи замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС. Це один із великих енергооб'єктів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"У нас є інформація, що російські терористи замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС. Це один із великих енергооб'єктів. Дамба цієї ГЕС містить обсяги близько 18 млн кубометрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні затоплення опиняться близько 80 населених пунктів, включаючи Херсон", - заявив Зеленський.
За його словами, після підриву можуть постраждати сотні тисяч людей, може бути зруйновано постачання води значною частиною півдня України. Цей теракт може залишити ЗАЕС без води для охолодження. Навіть роботу каналу з постачання води до Криму буде повністю зруйновано. Це справжнє ставлення рф до Криму.
"Наслідки цього теракту можуть стати такими, що його називатимуть історичною катастрофою. За нашою інформацією, Росія підготувала все, щоб зробити цей теракт. Українських працівників викинули з Каховської ГЕС, там лише росіяни, вони повністю все контролюють", - зазначив глава держави.
Він також підкреслив, що необхідно негайно діяти, щоб Росія не мала можливості реалізувати цю катастрофу. Потрібна міжнародна спостережна місія на Каховську ГЕС, повернути туди український персонал, а також забезпечити розмінування агрегатів та греблі. Росія робить це, щоб зробити чергову операцію під фальшивим прапором, зробити теракт і звинуватити Україну.
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