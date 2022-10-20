Кулеба про наміри росії підірвати Каховську ГЕС: працюємо над покаранням [ Редагувати ]
Джерело: Ліга.NET
Україна вже працює над тим, щоб росія несла відповідальність за свої наміри підірвати Каховську ГЕС.
Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.
"Ми вже працюємо над тим, щоб донести до Росії у вигляді конкретних речей простий сигнал: навіть підготовка подібного теракту нестиме за собою відповідальність. Підірвати Каховську ГЕС - це все одно, що застосувати зброю масового ураження. Навіть за підготовку такого злочину потрібно карати і саме над цим ми зараз працюємо", - наголосив міністр.
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