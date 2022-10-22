У Китаї завершився ХХ з'їзд Компартії: екс-лідера Ху Цзіньтао під руки вивели з зали (відео) [ Редагувати ]
У Пекіні 22 жовтня завершив роботу XX з'їзд Комуністичної партії Китаю (КПК). На ньому обрали членів Центрального комітету партії, які затвердять керівництво країни на наступні п'ять років.
До складу ЦК увійшли 205 осіб. 23 жовтня вони оберуть склад Політбюро ЦК та Постійного комітету Політбюро - найвищого органу ухвалення рішень у Китаї. Також буде обрано генерального секретаря ЦК КПК.
До списку нових членів ЦК не ввійшли чотири чинні члени Постійного комітету Політбюро: Лі Кецян, Лі Чжаньшу, Ван Ян і Хань Чжен. Таким чином, вони не зможуть увійти до нового складу Політбюро та знову обійняти найважливіші державні посади.
Очевидно, голова КНР Сі Цзіньпін вирішив оновити керівний орган ЦК і ввести туди більше людей зі своєї команди, пише South China Morning Post.
Голова КНР Сі Цзіньпін, який увійшов до складу ЦК, назвав історичне завдання ЦК КПК - це модернізація країни та всебічне сприяння великому відродженню китайської нації.
Під час церемонії закриття XX з'їзду Компартії з зали вивели колишнього лідера Китаю Ху Цзіньтао. Чому це сталося, невідомо. Цього моменту не показали на телевізійній трансляції церемонії закриття з'їзду в Китаї, пише CNN.
Агентство AFP поширило відео з Ху Цзіньтао, якого проти його волі під руки виводять з зали. У цей час поряд з ним сидів лідер Китаю Сі Цзіньпінь та співчутливо посміхається. Судячи з відео, товариш Ху виглядає цілком розгубленим. Китайська влада поки не пояснила, з чим це пов'язано.
Нагадаємо, МЗС КНР закликало громадян Китаю залишити Україну.
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