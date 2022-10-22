Внаслідок ракетних ударів знеструмлено 7 областей: без світла 1,45 млн українців [ Редагувати ]
Внаслідок ракетних ударів рашистів по енергетичних об'єктах у різних областях без світла залишилися 1,451 млн українців. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Внаслідок ракетних ударів в Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів, в Миколаївській - 188 400, у Волинській області - 102 000, в Черкаській - 242 000, в Рівненській - 174 790, в Кіровоградській - 61 913 та Одеській - 10 500.
Всього силами ППО знищено 18 ракет. Фахівці одразу починають ремонтні роботи на місцях ураження!
Урядовець закликав українців не забувати про режим економії електроенергії.
У Луцьку на Волині внаслідок удару трьох ракет повністю знищено енергетичний об'єкт. Під ракетний удар потрапили і критичні об'єкти у Рівному, дронами-камікадзе атакований і об'єктів критичної інфраструктури на Черкащині.
по темі
Жителів Чернігівської, Житомирської та Черкаської областей закликали скоротити споживання електроенергії після ракетного удару окупантів по енергетичній інфраструктурі Київської області. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко
У середу, 19 жовтня, під час масштабної повітряної тривоги по Україні зафіксовано "приліт" у Вінницькій області
У деяких районах російського Бєлгорода зникло світло внаслідок пожежі на місцевій теплоелектростанції "Промінь". У місцевих пабліках пишуть, що по ТЕЦ вдарили ЗСУ. Опубліковано відео "прильоту"
Знеструмленими після масованого ракетного обстрілу 10 жовтня залишаються 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Про це повідомляє ДСНС
Примусове обмеження споживання електроенергії через пошкодження електричних мереж внаслідок російських ракетних атак може тривати кілька днів. Про це голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький