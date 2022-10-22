Внаслідок ракетних ударів рашистів по енергетичних об'єктах у різних областях без світла залишилися 1,451 млн українців. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Внаслідок ракетних ударів в Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів, в Миколаївській - 188 400, у Волинській області - 102 000, в Черкаській - 242 000, в Рівненській - 174 790, в Кіровоградській - 61 913 та Одеській - 10 500. Всього силами ППО знищено 18 ракет. Фахівці одразу починають ремонтні роботи на місцях ураження!

Урядовець закликав українців не забувати про режим економії електроенергії.

У Луцьку на Волині внаслідок удару трьох ракет повністю знищено енергетичний об'єкт. Під ракетний удар потрапили і критичні об'єкти у Рівному, дронами-камікадзе атакований і об'єктів критичної інфраструктури на Черкащині.