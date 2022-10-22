Мер Миколаєва закликав мешканців виїхати з міста [ Редагувати ]
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав мешканців міста, чия діяльність не пов'язана з управлінням критичної інфраструктури, залишити Миколаїв. В інтерв'ю "Суспільному" він пояснив, що ризик руйнування будинків та життєво важливої інфраструктури досі залишається високим.
Постійно нагадую миколаївцям про те, що все ще є небезпека руйнування їхніх будинків та, головне, руйнування інфраструктури, відсутність якої їм заважатиме жити нормальним життям. І найголовніше, це існує ймовірність влучання ракети в будь-який час, у будь-яке місце, і ми може втратити найдорожче, що у нас є - життя.
Тому я продовжую говорити, що всім людям, які не задіяні в управлінні критичною інфраструктурою, я рекомендую виїхати з міста до закінчення активної фази бойових дій.
За словами Сєнкевича, у місті залишається 220-230 тисяч жителів, тоді ж як до повномасштабної війни у Миколаєві мешкали 486 тис. людей.
Тим, хто вирішив залишатись у Миколаєві, міський голова порекомендував зробити запас продовольства на тиждень. Він також повідомив, що місцева влада планує найближчим часом запустити опалення в багатоповерхових будинках, а мешканцям приватних будинків вони надають дрова та печі для обігріву приміщень.
17 жовтня у Миколаєві сталися вибухи на об'єктах промислової інфраструктури, до міста щодня прилітають ворожі ракети.
по темі
Ввечері 16 жовтня ворог атакував Миколаївщину дронами-камікадзе. ЗСУ збили кілька дронів, однак в обласному центрі пролунало кілька вибухів. У місцевих пабліках повідомляють про влучання у сховище нафтопродуктів у Миколаєві.
У суботу вранці, 15 жовтня, окупанти обстріляли Запоріжжя
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив про те, що рятувальники дістали ще одне тіло з-під завалів житлового будинку
В ніч проти четверга, 13 жовтня, окупанти обстріляли Миколаїв з С-300
Окупанти обстріляли Миколаїв з С-300