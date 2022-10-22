Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав мешканців міста, чия діяльність не пов'язана з управлінням критичної інфраструктури, залишити Миколаїв. В інтерв'ю "Суспільному" він пояснив, що ризик руйнування будинків та життєво важливої ​​інфраструктури досі залишається високим.

Постійно нагадую миколаївцям про те, що все ще є небезпека руйнування їхніх будинків та, головне, руйнування інфраструктури, відсутність якої їм заважатиме жити нормальним життям. І найголовніше, це існує ймовірність влучання ракети в будь-який час, у будь-яке місце, і ми може втратити найдорожче, що у нас є - життя. Тому я продовжую говорити, що всім людям, які не задіяні в управлінні критичною інфраструктурою, я рекомендую виїхати з міста до закінчення активної фази бойових дій.

За словами Сєнкевича, у місті залишається 220-230 тисяч жителів, тоді ж як до повномасштабної війни у Миколаєві мешкали 486 тис. людей.

Тим, хто вирішив залишатись у Миколаєві, міський голова порекомендував зробити запас продовольства на тиждень. Він також повідомив, що місцева влада планує найближчим часом запустити опалення в багатоповерхових будинках, а мешканцям приватних будинків вони надають дрова та печі для обігріву приміщень.

17 жовтня у Миколаєві сталися вибухи на об'єктах промислової інфраструктури, до міста щодня прилітають ворожі ракети.