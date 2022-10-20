У Миколаєві чути вибухи: що відомо [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У четвер, 20 жовтня, у Миколаєві лунають вибухи. Про них повідомили до оголошення тривоги, про яку стало відомо о 9.04.
Про це повідомляє suspilne.media.
"У Миколаєві було чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.
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