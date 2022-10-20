У четвер, 20 жовтня, у Миколаєві лунають вибухи. Про них повідомили до оголошення тривоги, про яку стало відомо о 9.04.

Про це повідомляє suspilne.media.

"У Миколаєві було чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.