У Полтавській та Дніпропетровській областях пролунали вибухи [ Редагувати ]
В ніч проти 23 жовтня у Кременчуці Полтавської області пролунав вибух. У місті оголошена повітряна тривога. Про це повідомляється у Telegram кременчуцького міського голови Віталія Малецького.
Посадовець зазначив, що звук було чутно близько 00:50 години.
Прошу всіх перебувати в укриттях! Очікуємо офіційну інформацію від ОВА.
Водночас у Telegram-каналі "Дніпро Обласний" розповіли, що у Синельниківському районі Дніпропетровської області під час тривоги також лунали вибухи.
За попередніми даними, там працює система ППО.
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