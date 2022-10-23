В ніч проти 23 жовтня у Кременчуці Полтавської області пролунав вибух. У місті оголошена повітряна тривога. Про це повідомляється у Telegram кременчуцького міського голови Віталія Малецького.

Посадовець зазначив, що звук було чутно близько 00:50 години.

Прошу всіх перебувати в укриттях! Очікуємо офіційну інформацію від ОВА.

Водночас у Telegram-каналі "Дніпро Обласний" розповіли, що у Синельниківському районі Дніпропетровської області під час тривоги також лунали вибухи.

За попередніми даними, там працює система ППО.