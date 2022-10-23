Хмельниччина оговтується від вчорашньої ракетної атаки. Без електрики залишились 680 тисяч мешканців області. На ранок у Хмельницькому вже відновлено водопостачання. Проте, ще не всі будинки містян із світлом. Не курсують і тролейбуси. До сьогодні немає електрики і у жителів Нетішина. Люди готують їжу на мангалах, а на вулицях роздають воду і розгортають пункти обігріву.

Це світлини наслідків ракетних ударів по Хмельниччині. Мішені – обʼєкти критичної інфраструктури. Люди налякалися, але - водночас, згуртувалися.

Це нас не лякає, це нас робить ще сильнішими.

Вчора було страшно, але після вибухів вже пройшло. Не було у нас настільки страшно. Чим можна залякати українців і хмельниччан? Ні. Ми сильні. Слава Україні. Героям слава!

То що було вчора? Пролунали вибухи у Хмельницькому та біля Шепетівки. Кілька рашистських ракет збили підрозділи ППО. Миттєво зникло електро, водопостачання та мобільний звʼязок. Та менше, ніж за добу світло – зʼявилося знову.

Сергій Гамалій, голова Хмельницької обласної військової адміністрації:

В місті Хмельницькому на 96 відсотків відновлено електропостачання, в районі ще залишається 2342 абонента, які не підключені. Це близько 5000 наших громадян. Відновиться електропостачання, маємо надію, найближчим часом. Ситуація більш критична в Шепетівському районі. Там 52000 громадян, що до них не відновлено електропостачання.

Вибуховими хвилями у деяких оселях повибивало шибки. На щастя, обійшлося без жертв. На альтернативному енергопостачанні працювали заправки і деякі магазини. Лише у лікарнях постійно була вода, світло і тепло.

Вадим Свінціцький, заступник директора лікарні:

Наш лікувальний заклад володіє альтернативними елементами живлення, зокрема, на базі нашої лікарні працює 3 сучасних дизель-генератора, які дають можливість забезпечити функціювання в плановому режимі реанімацій, хірургічних терапевтичних відділень, а також операційних.

На сьогодні у Хмельницькому не курсує електротранспорт, отож збільшено кількість автобусів і маршруток. У деяких оселях і досі немає електрики. Проте, люди готові до будь-яких випробувань.

Ніна, жителька Хмельницького:

Це критично? А чого критично? Боже. Аби світло горіло, і щоб газ був, і ліфт робив. Поїдете на автобусі? Ні. Мені не далеко, пройду пішки.

Із наслідками ракетних влучань і над відновленням критичної інфраструктури, вже добу працює армія комунальників і рятувальників. Водопостачання в обласному центрі відновлено на 100 відстотків. Відновлюють енергетику і в Нетішинській громаді. Люди вірять у перемогу і готові тримати стрій.