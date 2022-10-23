У розпорядженні України немає "брудних бомб", а звинувачення міністра оборони росії сергія шойгу є брехнею та абсурдом. Так міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на звинувачення москви.

Брехня Росії про нібито плани України застосувати "брудну бомбу" настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна. По-перше, Україна є відданою стороною ДНЯЗ: ми не маємо жодних "брудних бомб" і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі.

Нагадаємо, у суботу, 23 жовтня, глава міноборони росії сергій шойгу у розмові з міністрами оборони трьох країн - Великої Британії, Франції та Туреччини - заявив про можливе застосування Україною "брудної бомби".

Вранці агентство "РІА Новини" опублікувало матеріал, у якому з посиланням на джерела, "які заслуговують на довіру, в різних країнах" йшлося, що Україна нібито хоче підірвати "брудну бомбу" і звинуватити в цьому росію. Після цього шойгу зателефонував голові Пентагону Ллойду Остіну.

"Брудна бомба" - простий варіант радіологічної зброї. Основні збитки бомба завдає не за рахунок вибуху, а через поширення радіоактивного матеріалу. Експерти вважають одним із видів "брудної бомби" підрив неядерних об'єктів, які використовують радіоактивні матеріали.

Нагадаємо, у США зробили заяву щодо відповіді на ядерний удар по Україні.