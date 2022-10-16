У США зробили заяву щодо відповіді на ядерний удар по Україні [ Редагувати ]
Незалежно від того, наскільки масштабним буде гіпотетичне застосування ядерної зброї росією в Україні, США мають намір відповісти на такі дії. Про це заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі CNN.
За його словами, навіть тактичний характер ядерної атаки стане причиною для прямого втручання США.
Застосування ядерної зброї на полі бою в Україні - це застосування ядерної зброї на полі бою в Україні, ми не збираємося робити градації.
За словами Саллівана, що США "працюють з союзниками по НАТО, партнерами та іншими країнами світу, такими як Китай та Індія, щоб надіслати чіткий і переконливий сигнал росії, що їй не варто розглядати застосування ядерної зброї в цьому конфлікті".
10 жовтня екс-радник 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що якщо путін застосує ядерну зброю в Україні, він підпише "власну передсмертну записку". Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель також пообіцяв воєнну відповідь з боку ЄС, НАТО та США у разі "ядерної ескалації" конфлікту.
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