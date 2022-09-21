У ході мобілізації росія планує призвати до армії 300 тисяч резервістів.

Про це повідомляє міністр оборони рф сергій шойгу.

"Під час часткової мобілізації буде покликано загалом 300 тисяч резервістів", - сказав він, додавши, що терміновики та студенти нібито не підпадуть під мобілізацію.

"У Росії величезний мобілізаційний ресурс, майже 25 млн осіб, частковій мобілізації підлягають трохи більше ніж 1%", - стверджує глава міноборони рф.