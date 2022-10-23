За 10 років Цзіньпін усунув у середині партії всю фракційну опозицію

На заяви Шойгу про "брудну бомбу" вже офіційно відреагували міністри оборони Франції, Туреччини та Великої Британії. Словам російського колеги не повірили. І закликали Росію до переговорів. А Туреччина вчергове запевнила, що готова стати посередником у завершенні війни між Росією та Україною.

А далі мова піде про Китай. Потенційну країну-агресорку. Напередодні там компартія Китаю переобрала Сі Цзіньпіна на третій термін, що раніше було заборонено. І в Конституції країни офіційно закріпила протидію незалежності Тайваня. Чи піде війною Сі Цзіньпінь на острів? Як взагалі нова п'ятирічка диктатора вплине на країну та світ, розбиралася Ольга Жидецька.

У Пекіні завершив роботу ювілейний 20-й зʼїзд Компартії Китаю. На ньому обрали членів Центрального комітету, які затвердили керівництво країни на наступні 5 років. Сенсації не сталося. Сі Цзіньпін залишився на посаді Генсека партії, а отже й керманича країни. На третій термін.

Щойно ми зібрали перший пленум ЦК 20-го скликання Компартії Китаю і обрали нове центральне керівництво. Мене переобрали Генеральним секретарем ЦК КПК.

Цей зʼїзд дехто з оглядачів назвав "коронацією Сі". За 10 років Цзіньпін усунув у середині партії всю фракційну опозицію. Такої концентрації влади в одних руках не було з часів Мао Цзедуна. Торік Сі Цзіньпіна офіційно проголосили "Великим стерничим". І нині до нового складу політбюро не ввійшли троє ветеранів партії, зокрема чинний премʼєр.

А під час зʼїзду з зали показово вивели попередника Сі-Ху Цзіньтао. І хоча китайська преса повідомила: все через те, що екс-президент недобре почувався. З відео очевидно, що політик спантеличений і не хоче покидати засідання.

Андрій Бузаров, політолог, сходознавець:

Определенно это было сделано целенаправлено. Это был классический символизм в исполнении китайских руководителей. То есть показать Китаю и всему миру, что то, старое поколение китайских политиков, оно отходит в прошлое. И вот есть новое видение процесов внутренних и внешних от Си Цзиньпиня.

У третій термін Сі Китай входить не в найліпшій формі. Економіку КНР добряче пошарпала пандемія, і нинішня політика "нуль ковіду" не сприяє її швидкому відновленню. Стримують розвиток й прохолодні відносини з ЄС та натягнуті з США. Та новий-старий очільник упевнений - це не завадить майбутньому розквіту країни під його керівництвом.

Сі Цзіньпін, голова КНР:

Розвиток Китаю невіддільний від світу і світовий розвиток також потребує Китаю. Після більш ніж 40 років невпинних зусиль у реформуванні та відкритості ми створили два дива швидкого економічного розвитку та довгострокової соціальної стабільності. Зараз економіка Китаю стійка, має достатній потенціал і широкий простір для маневру, і її довгострокові позитивні фундаментальні показники не зміняться.

Оглядачі відзначають - реформи Сі Цзіньпіна справді стали визначним явищем для Китаю і допомогли КНР увійти до трійки найпотужніших світових гравців.

Олексій Коваль, член правління Української асоціації китаєзнавців:

Масштаб його перетворень, яі зараз відбуваються, він не співставний з тим, що робили до нього два попередні генсеки. І тепер Китай фактично відкрива новий період в своєму розвитку. І там Сі Цзінпін якраз встановлює нові терміни, дати, умови.

Однак нині вибудована Сі економічна модель втрачає свою ефективність. Тож Китай працює над переорієнтацією з зовнішніх - на внутрішні ринки. А як щодо зовнішньої політики? Після переобрання Сі не варто чекати різких змін ставлення Китаю і до війни росії в Україні - вважають оглядачі.

Останнім часом КНР демонструвала москві незадоволення тим, що кампанія затягнулася. Китайці не підтримали росіян зброєю чи технологіями. Хоч РФ і є стратегічним військовим партнером Китаю, економічні звʼязки виявилися дорожчими.

Андрій Бузаров, політолог, сходознавець:

Китай будет до последнего ждать и смотреть, как действуют санкции на россию, как россия действует в Украине, и как будут развиваться российско-американские отношения. От этого зависит позиция Си Цзиньпиня и Китая по отношению к Украине, к россии и США.

А от ситуація щодо Тайваню залишається непевною. І багато в чому залежатиме від того, які політичні ідеї принесуть до Американського конгресу прийдешні вибори у США.