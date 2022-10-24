На Донеччині загинув режисер телеканалів "Еспресо" та "Перший Західний" [ Редагувати ]
На фронті загинув режисер телеканалів "Еспресо" та "Перший Західний" Василь Яворський. Про це повідомив народний депутат України Микола Княжицький.
Загинув на фронті Василь Яворський. Він працював на Еспресо і був режисером моєї програми "Вечір з Миколою Княжицьким". Про загибель Василя я знаю уже другий день. Але просили не писати. Ще не сказали родичам. І ось з‘явилися у фейсбуці співчуття...
44-річний режисер записався у тероборону Львова за два тижні до повномасштабного вторгнення росії. Потім його та інших львів‘ян перевели на фронт.
У Національній спілці журналістів України повідомили, що Яворський був бійцем 103-ї бригади ТРО ЗСУ та воював з рашистами на Донеччині.
За даними Інституту масової інформації, Василь Яворський - 42-й медійник, що загинув внаслідок російської агресії в Україні. З них 8 - під час виконання журналістської діяльності, 34 загинули як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів, не під час виконання ними журналістських обов’язків.
Василь Яворський
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