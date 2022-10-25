Ріші Сунак став прем'єром Британії: що про нього відомо [ Редагувати ]
У вівторок, 25 жовтня 2022 року, новим прем'єр-міністром Великої Британії став Ріші Сунак. Розберімося, що про нього відомо.
- На цей час йому 42 роки.
- Офіційно став прем'єр-міністром Британії 25 жовтня після аудієнції у короля Чарльза ІІІ в Букінгемському палаці.
Позиція щодо України
Називав повномасштабне російське вторгнення "варварським та незаконним".
Якщо я стану прем'єр-міністром, я подвою наші зусилля і зміцню нашу політику повної підтримки України, яку так уміло проводив Борис Джонсон... Президенте Зеленський, хоробрі громадяни України, не сумнівайтеся: що б не трапилося тут найближчими тижнями, Сполучене Королівство залишиться вашим найсильнішим союзником.
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