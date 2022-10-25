У Хорватії в розпалі парламентський саміт Кримська платформа. Сьогодні другий день заходу і він заключний. У дискусіях беруть участь делегації з понад півсотні країн. І як напередодні зазначив президент Володимир Зеленський, саміт - черговий крок до деокупації Криму.

За заходом стежить моя колега Олена Абрамович. Вона зібрала останні заяви спікерів. Її матеріал далі.

Червона доріжка та з півсотні прапорів. У Загребі на два дні зібралися делегації парламентів з понад 50 країн - поговорити про Крим. Це перший парламентський саміт Кримської платформи, яку Україна запустила торік, добре полоскотавши нерви москві.

Гордан Яндрокович, спікер парламенту Хорватії:

Головною ціллю звичайно було повернення півострова під суверенітет України. І хоча для більшості міжнародної спільноти меседж про те, що Крим це Україна є очевидним, в москві за своїм звичаєм назвали перший саміт відьмовським шабашем.

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України:

Завдяки Кримській платформі питання деокупації Криму закріпилося і посилилося у міжнародній дискусії. Особливо хочу відзначити зусилля парламентської асамблеї НАТО, а також парламентів Литви й Латвії, щодо створення в їх складі групи підтримки Кримської платформи. Я закликаю вас і ваші парламенти доєднатися до цих ініціатив, створивши такі обʼєднання у своїх найвищих законодавчих органах.

Звернувся до учасників платформи через відеозвʼязок і Володимир Зеленський. І нагадав про ті загрози для світової безпеки, які створила окупація Криму росією.

Світ став місцем, де росія легко руйнує стабільність... стратегічний воєнний плацдарм...

Яким чином Україна повертатиме Крим, учасники саміту поговорили на дискусійній платформі. Зокрема, про реінтеграцію півострова після стількох років окупації. Ідеї висували насамперед ті українські політики, які самі родом з Криму.

Еміне Джапарова, Перша заступниця Міністра закордонних справ України:

Відчуття несправедливості того, що відбувалося в 14-му році, коли я виїхала з півострова у двох автівках зі своєю донькою і з кішкою, воно дуже сильно дало поштовх пошуку відповідей. І через декілька років виписала концепцію Кримської платформи на папірці А4. А сьогодні, це ініціатива, яка обʼєднує майже третину всієї світової спільноти.

Світову спільноту долучили аби інші країни підтримували таку ж політику щодо Криму, як і Україна. Перешкоджати спробам рф легалізувати анексію. А в майбутньому - після деокупації, взятися за інтеграцію півострова у Європейську спільноту. Коли саме це станеться - ніхто не береться прогнозувати. Проте останні події змушують вірити, що радше швидше, аніж пізніше.

Рефат Чубаров, Голова Меджлісу кримськотатарського народу:

В москві усвідомлюють, що вони рано чи пізно покинуть Крим. Але вони роблять все для того, щоб пішовши з Криму залишитися в Криму. І ці 500 тисяч, а деякі експерти кажуть близько мільйона громадян росії, які зараз поселилися в Криму - це і є присутність росії тоді, коли російські війська покинуть Крим. Ми не можемо з цим погодитися.

Усі росіяни, які оселилися на півострові після окупації, муситимуть виїхати з Криму. Після цього вони зможуть звернутися до української влади за посвідкою на проживання. При цьому придбана нерухомість у Криму не вважається вагомою підставою. Повернутися дозволять хіба юристам, які захищали політвʼязнів. Чи росіянам, які уклали шлюб з кримчанами. Колаборантів - посадять.

Таміла Ташева, постійна представниця президента України в АР Крим:

Притягати до відповідальності ми будемо топ посадовців, які сприяли утвердженню окупаційного режиму на території Кримського півострова. Частина людей, яка не порушувала - і це більша частина людей, яка проживає на території півострова, яка не здійснювала власне цих масових злочинів, воєнних злочинів і злочинів проти людяності і так далі - звісно, що цим людям немає чого боятися.

Немає чого боятися і тим, у кого не зберігся український паспорт. Набуття російського громадянства в Криму відбувалось під примусом.

Рефат Чубаров, Голова Меджлісу кримськотатарського народу:

Примус щодо громадян України та порушення міжнародного гуманітарного права. Це щоб люди себе спокійно відчували й не просто очікували, а підтримували відновлення державного суверенітету України.

Уже зараз Верховна Рада України розробляє і низку інших законів, які врегулюють усі юридичні питання.

Євгенія Кравчук, депутатка Верховної Ради України, членкиня Міжфракційного об'єднання "Кримська платформа":

Ми уже зробили важливий крок - ми проголосували закон про корінні народи і там просто була істерика в кремлі. І однозначно буде пакет законів, які стосуються практичних речей - що робити з цими свідоцтвами про народження, свідоцтво про смерть, реєстрація втраченого майна, відібраного, зруйнованого.

Таміла Ташева, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим:

Це і питання повʼязані з відновленням прав корінних народів України. Тому що ми розуміємо, що Крим є батьківщиною, місцем проживання для трьох корінних народів - караїмів, кримчаків та кримських татар. І звісно що цю мультикультурність дуже важливо поважати.

Наступний - новий формат зборів у рамках Кримської Платформи - це зустріч омбудсменів, яку проведуть найближчим часом. І з кожним таким кроком Україна наближує той день, коли нарешті розпочнеться деокупація півострова.