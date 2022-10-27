Київське "Динамо" достроково вилетіло з єврокубків [ Редагувати ]
Київське "Динамо" зіграло матч п'ятого туру у груповому раунді Ліги Європи. Кияни зіграли в результативну нічию з кіпрським "АЕК Ларнакою" - 3:3.
У матчі п'ятого туру групового раунду Ліги Європи, що відбувся у Ларнаці, вирішувалося, чи залишиться "Динамо" у боротьбі за третє місце у групі, разом з яким і за вихід до стикових матчів Ліги Конференцій. Для збереження цих шансів "біло-синіх" у матчі з АЕКом влаштовувала лише перемога.
Впоратися з цим завданням "Динамо" не змогло. Вже у першому таймі кияни пропустили: після подачі з флангу ударом ножицями забив Омрі Альтман. На 44-й хвилині Владислав Ванат забив гол у відповідь після передачі Віталія Буяльського.
У другому таймі "Динамо" пропустило ще двічі: на 53-й хвилині забив Рафаел Лопес, а 72-й - Альтман.
На 82-й хвилині розрив у рахунку скоротив Денис Гармаш. А на 92-й хвилині у компенсований час він зробив дубль - 3:3.
Перемогти "АЕК Ларнаку" кияни не змогли, тож вилітають з турніру. У турнірній таблиці "Динамо" посідає останнє місце з найгіршим результатом в історії виступів у Лізі Європи.
Ліга Європи. Турнірна таблиця, група B
- "Ренн" - 11 очок (4 матчів), 10:7 (різниця голів)
- "Фенербахче" - 11 (5), 11:7
- "АЕК Ларнака" - 4 (5), 6:9
- "Динамо" - 1 (5), 5:9
Нагадаємо, що гол Мудрика вивів "Шахтар" у плей-оф Ліги Європи.
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