У п'ятому турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию (1:1) проти "Селтіка" та гарантував собі вихід у плей-оф Ліги Європи.

"Шахтар" за підсумками чотирьох турів мав 5 очок і перевагу над "Селтіком" у 4 бали перед заключними двома турами. Непрограш "гірників" у поєдинку проти "Селтіка" гарантував би щонайменше вихід у плей-оф Ліги Європи.

На перший тайм "Шахтар" пішов, програючи у рахунку: на 34-й хвилині простріл з флангу замкнув Гіоргос Якумакіс - 1:0.

Після перерви кількість на 58-й хвилині "Шахтар" зрівняв рахунок: Михайло Мудрик потужним ударом пробив під перекладину.

Матч закінчився результативною нічиєю 1:1. "Шахтар" завдяки нічийному результату гарантував собі щонайменше третє місце у квартеті F.

Тепер на "Шахтар" чекає вирішальна гра за вихід до плей-оф Ліги чемпіонів з "Лейпцигом" 2 листопада у Варшаві.

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, київське "Динамо" у четвер, 27 жовтня зіграє на Кіпрі матч п'ятого туру Ліги Європи проти АЕКу з Ларнаки.