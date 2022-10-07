У четвер, 6 жовтня, київське "Динамо" провело матч третього туру групового етапу Ліги Європи сезону 2022/2023. "Біло-сині" у виїзному поєдинку на стадіоні "Роазон Парк" у місті Ренн зустрілися з однойменною командою.

Перший м'яч забив "Ренн": на 23-й хвилині Гуїрі віддав гольову передачу на Терьє, і той лівою ногою з району лівого кута воротарського майданчика відправив м’яч точно під дальню стійку.

На 33-й хвилині Віктор Циганков з передачі Буяльського зрівнює рахунок у матчі ударом з відскоку від газону у нижній кут.

На 89-й хвилині Дуе реалізував помилку суперника, вийшов на ворота Бойка та пробив потужно низом - 2:1.

Таким чином "Динамо втратило нічию на останніх хвилинах зустрічі проти "Ренна". У "Динамо" три поспіль поразки у першому колі Ліги Європи - найгірший результат киян в історії турніру.

Наступний матч кияни зіграють також проти "Ренна" 13 жовтня.

Нагадаємо, матч Ліги Європи між "Мальме" та "Уніоном" зупинили через сутички на трибунах.