Київське "Динамо" зазнало третьої поразки поспіль у Лізі Європи [ Редагувати ]
У четвер, 6 жовтня, київське "Динамо" провело матч третього туру групового етапу Ліги Європи сезону 2022/2023. "Біло-сині" у виїзному поєдинку на стадіоні "Роазон Парк" у місті Ренн зустрілися з однойменною командою.
Перший м'яч забив "Ренн": на 23-й хвилині Гуїрі віддав гольову передачу на Терьє, і той лівою ногою з району лівого кута воротарського майданчика відправив м’яч точно під дальню стійку.
На 33-й хвилині Віктор Циганков з передачі Буяльського зрівнює рахунок у матчі ударом з відскоку від газону у нижній кут.
На 89-й хвилині Дуе реалізував помилку суперника, вийшов на ворота Бойка та пробив потужно низом - 2:1.
Таким чином "Динамо втратило нічию на останніх хвилинах зустрічі проти "Ренна". У "Динамо" три поспіль поразки у першому колі Ліги Європи - найгірший результат киян в історії турніру.
Наступний матч кияни зіграють також проти "Ренна" 13 жовтня.
Нагадаємо, матч Ліги Європи між "Мальме" та "Уніоном" зупинили через сутички на трибунах.
по темі
Матч Ліги Європи між "Мальме" та "Уніоном" зупинили через сутички на трибунах. Зустріч завершилася перемогою команди з Німеччини з рахунком 1:0
Донецький "Шахтар" провів перший з двох матчів проти мадридського "Реала" у груповому раунді Ліги чемпіонів. У гостях на "Сантьяго Бернабеу" гірники поступилися з мінімальним рахунком - 2:1. Матч-реванш у Лізі чемпіонів відбудеться 11 жовтня у Варшаві. "Реал" зберігає лідерство в групі F, а "Шахтар" залишається другим
Україна приєдналась до Іспанії та Португалії в їх заяві на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030
Італійський футбольний клуб "Інтер" з рахунком 1:0 переміг іспанську "Барселону" у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Голом у складі "Інтера" відзначився Хакан Чалханоглу (45+2 хвилини)
Україна братиме участь у заявці на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року. За інформацією The Times, Україну включать до спільної заявки Іспанії та Португалії