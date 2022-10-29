Литва відремонтує до кінця 2022 року на замовлення України 12 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Ремонт гаубиць PzH2000, пошкоджених в Україні, буде як і раніше організований в Литві. Дві після ремонту направляються до України і ще 2 в даний час везуть до Литви. Очікується ремонт щонайменше 12 з них.

Перші дві відремонтовані машини повернули Україні в середині жовтня. Ремонт ще двох гаубиць закінчено цього тижня.

Литовська армія також озброєна самохідними артилерійськими установками Panzerhaubitze 2000. Контракт з Німеччиною на їхнє постачання було завершено у квітні поточного року.

Литва придбала 21 самохідну 155-мм гаубицю, 16 з них поставлено на озброєння, 2 використовуються для навчання, 3 підуть на запчастини. Гаубиці не нові, але практично не використовувалися і перебували у резерві Бундесверу.

Нагадаємо, цього тижня Німеччина передала Україні дві РСЗВ MARS II та чотири САУ PzH 2000.