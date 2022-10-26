Німеччина передала Україні дві реактивні системи залпового вогню MARS II з боєзарядом, чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 і два надводні дрони. Про це йдеться на сайті уряду ФРН.

Які саме надводні дрони отримала Україна, не уточнюється.

У черзі до поставки в Україну:

6 100 снарядів калібру 155 мм;

186 000 набоїв 40 мм.

Загалом Німеччина передала Україні 5 РСЗВ MARS II і 14 САУ Panzerhaubitze 2000.

РСЗВ MARS II/MLRS-E - європейська ліцензійна копія американської гусеничної M270 MLRS на базі БМП M2 Bradley. MARS II оснащений новою системою управління вогнем (EFCS - European Fire Control System), розробленою Airbus Defense and Space.

Артилерійська частина має 12 напрямних для ракет, у двох одноразових боксах по 6 ракет. Усі 12 ракет можна випустити за 60 секунд. Дальність ураження - до 85 км.



Німецька самохідна артилерійська установка Panzerhaubitze 2000 оснащена 155-мм гарматою, системою навігації, автоматизованою системою управління вогнем, автоматичною системою заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів. PzH 2000 здатна випускати 3 снаряди за 9 секунд або 10 за 56 секунд на дальність до 30 км.

Гаубиці належить світовий рекорд - на полігоні у ПАР вона вистрілила на 56 км снарядом V-LAP.

САУ Panzerhaubitze 2000

Нагадаємо, 8 жовтня Німеччина анонсувала постачання в Україну 100 танків із Греції та Словаччини.

19 жовтня стало відомо, що ФРН передала Україні зимову форму, намети, мостові системи та набої.