Хікару Накамура зі США переміг росіянина Яна Непомнящего у фіналі чемпіонату світу з шахів Фішера. Змагання проходили у Рейк'явіку.

Фінал складався з чотирьох партій. Непомнящий та Накамура здобули по одній перемозі, ще дві партії завершилися внічию. Переможець визначився на тай-брейку за правилами армагеддону, де Нікамура обіграв суперника білими фігурами.

Лідер світового рейтингу норвежець Магнус Карлсен у матчі за третє місце переміг Нодірбека Абдусатторов з Узбекистану з рахунком 3-1.

Ян Непомнящий посідає третє місце в рейтингу шахістів, Хікару Накамура - шосте, Нодірбек Абдусатторов - 31-е.

Шахи Фішера відрізняються від звичайних тим, що фігури на першому та восьмому рядах за пішаками розставлені випадково симетрично одна одній. Такий спосіб розміщення фігур позбавляє гравців можливості застосовувати стандартні дебютні комбінації та вимагає творчого підходу до гри. Ідею такого варіанту вигадав 11-й чемпіон світу американець Боббі Фішер.