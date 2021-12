Норвежец Магнус Карлсен досрочно защитил титул чемпиона мира по шахматам. В 11-й партии матча на первенство мира Карлсен черными фигурами выиграл у россиянина Яна Непомнящего.

На 23-м ходу Непомнящий допустил серьезную ошибку, а на 50-м ходу россиянин сдался.

Nepo plays 23.g3 and the EVAL BAR DROPS LIKE A ROCK! 🤯@MagnusCarlsen is now winning the game and it appears his 5th World Championship is closely within reach! #CarlsenNepo pic.twitter.com/i1x42ttRUX