Завдяки ефективній роботі сил ППО - влучань по Києву не зафіксовано. Однак ранкові удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання столиці. Про це повідомила Київська ОВА.

Наразі через аварійну ситуацію у Києві 80% споживачів залишаються без водопостачання. Фахівці Київводоканалу працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу водопровідних станцій.

28 жовтня за розпорядженням НЕК "Укренерго" в Києві продовжуються екстрені відключення світла, попередає КМДА.

Графіки стабілізаційних відключень, складені напередодні, не актуальні. Через значні пошкодження та дисбаланс в енергосистемі можливі застосування більш тривалих відключень електропостачання.

Нагадаємо, сили ЗСУ збили 44 ракети з понад 50 запущених росією.