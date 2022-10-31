У Києві не було "прильотів", але 80% міста без води, частина без світла [ Редагувати ]
Завдяки ефективній роботі сил ППО - влучань по Києву не зафіксовано. Однак ранкові удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання столиці. Про це повідомила Київська ОВА.
Наразі через аварійну ситуацію у Києві 80% споживачів залишаються без водопостачання. Фахівці Київводоканалу працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу водопровідних станцій.
28 жовтня за розпорядженням НЕК "Укренерго" в Києві продовжуються екстрені відключення світла, попередає КМДА.
Графіки стабілізаційних відключень, складені напередодні, не актуальні. Через значні пошкодження та дисбаланс в енергосистемі можливі застосування більш тривалих відключень електропостачання.
Нагадаємо, сили ЗСУ збили 44 ракети з понад 50 запущених росією.
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