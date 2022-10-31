Ранковий обстріл Києва: частина столиці без світла та води [ Редагувати ]
У понеділок вранці, 31 жовтня, окупанти завдали чергового масованого удару по об'єктах критичної інфраструктури Києва. Про це повідомляє КМДА.
Внаслідок чого частина міста залишилася без світла та води.
Внаслідок ударів по об'єктах критичної інфраструктури частина столиці знеструмлена. У деяких районах немає водопостачання. Усі служби працюють. Детальніше - згодом.
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