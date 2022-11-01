Зернова угода: Ердоган проведе переговори з Зеленським і путіним [ Редагувати ]
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе переговори з президентами України Володимиром Зеленським та президентом росії володимиром путіним. Про це заявив голова МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, пише "Анадолу".
Сторони обговорять "зернову угоду", яку намагається зірвати москва.
Президент Туреччини найближчими днями проведе переговори з колегами з України та рф, у тому числі щодо "зернової угоди.
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