Верховна Рада дозволила військовослужбовцям йти у відпустку під час дії воєнного стану без пояснення причин. За це проголосували 330 народних депутатів, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Військовослужбовцям можуть надаватися відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України (але не більше двох діб в один кінець).



З попередньої норми вилучили слова "за сімейними обставинами та з інших поважних причин", йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.



Відповідні зміни проголосовано в 1 читанні законопроєкту №8081 про внесення зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".