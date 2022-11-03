Рада ухвалила бюджет на 2023 рік [ Редагувати ]
Верховна Рада 3 листопада ухвалила в другому читанні та в цілому державний бюджет на 2023 рік. За відповідний законопроєкт №8000 проголосували 295 народних депутатів, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Я утримався. Бо в бюджеті знайшлось місце для 2 млрд грн на марафон, десятків мільярдів на ремонт доріг (привіт Резніченко і Тимошенко) і т.д.
Доходи бюджету-2023 становитимуть 1,3 трлн грн, а видатки - 2,58 трлн грн. Найбільше грошей піде на національну безпеку і оборону - 1 141,1 млрд грн, або 18,2% ВВП.
Прогнозований дефіцит держбюджету становить понад 20% ВВП, його планують закривати ха рахунок донорів і міжнародної допомоги.
До другого читання Кабмін знизив прогноз зростання ВВП на 2023 рік до 3,2%. Прогноз інфляції - 28%.
Мінімальна зарплата у 2023 році залишиться 6700 грн, а прожитковий мінімум - 2589 грн.
"Подробиці" писали про головні параметри бюджету-2023: яким буде курс долара, мінімальна зарплата та пенсія.
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