Против сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича возбуждено уголовное дело под вопиющим, надуманным, бредовым предлогом. Политику вменяют в вину то, что он якобы несвоевременно ответил на обращение одного из граждан, и на этом основании прокурор Олег Черкасов из Офиса генерального прокурора требует предоставить всю переписку партии с ее избирателями, копии партийных документов и т. д.

Очевидно, что после фальсификации уголовных дел против народных депутатов от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" работники прокуратуры, повязанные общими преступлениями и готовые выполнить какой угодно преступный приказ, опьяневшие от собственной безнаказанности и полного презрения к Закону, который исповедует власть Зеленского, пойдут на любое преступление.

Этим позорным уголовным делом власть преследует сразу две цели: начать политические репрессии против сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича, последовательно и принципиально отстаивающего позицию нашей партии, добивающегося реализации ее программы, а кроме того, прокуратура хочет получить доступ к документам нашей партии, в первую очередь к многочисленным письмам наших сторонников, для того чтобы оказывать на них политическое давление, осуществлять жесточайшие репрессии, вызывать на допросы, фальсифицировать против них уголовные дела и склонять к даче ложных показаний против партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ее членов. Фактически власть идет по пути резкого увеличения масштабов политического террора, под каток которого может попасть любой инакомыслящий.

Прокуроры открыто и цинично плюют на Конституцию Украины, забыв о том, что право на тайну переписки гарантировано статьей 31 Конституции Украины: "Каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и иной корреспонденции. Исключения могут быть установлены только судом в случаях, предусмотренных законом, с целью предотвратить преступление или установить истину при расследовании уголовного дела, если другими способами получить информацию невозможно".

Передача каких-либо личных писем людей, обращавшихся в партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", нарушает тайну переписки, гарантированную также Гражданским кодексом Украины ‒ пункт 4 статьи 306 кодекса гласит: "Корреспонденция, которая касается физического лица, может быть приобщена к судебному производству лишь в случае, если в ней содержатся доказательства, имеющие значение для решения дела". Очевидно, что вся переписка партии таких доказательств содержать априори не может.

Особое значение имеет тот факт, что прокурор Олег Черкасов истребует указанную переписку не на основании решения суда (это требование указано и в Конституции Украины, и в Гражданском кодексе Украины), а опираясь на собственный, привычный для Офиса генерального прокурора произвол, чем совершает уголовное преступление, предусмотренное статьей 163 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер") и статьей 182 ("Нарушение неприкосновенности частной жизни").

Тот факт, что власть Зеленского, осуществляя политические репрессии против лидеров оппозиции, вынуждена прибегать к таким тупым юридическим схемам и использовать столь бредовые поводы, свидетельствует об абсолютной юридической чистоте и безупречности действий представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь.

Заявляем, что преступные действия Офиса генерального прокурора, направленные на массовое нарушение конституционных прав граждан, организацию политического преследования сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", должны получить правовую оценку, а виновные ‒ понести уголовную ответственность.