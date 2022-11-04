Міністерство оборони Нідерландів оголосило про виділення нового пакету військової допомоги Україні на 120 млн євро, який включає важку військову техніку. Зі 120 млн 45 млн євро призначені для танків Т-72.

Спільно зі США та Чехією Нідерланди нададуть Україні 90 модернізованих та відновлених чеських танків. Очікується, що першу партію танків буде доставлено до України вже наступного місяця.

Цей всеосяжний пакет є важливим сигналом для Росії. Союзники продовжують об'єднуватись, щоб підтримати збройні сили України.

Нагадаємо, 4 листопада США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн. Пентагон повідомив, що Вашингтон сплатить оновлення 45 танків Т-72 із Чехії.