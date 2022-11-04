Нідерланди виділили Україні військову допомогу на 120 млн євро [ Редагувати ]
Міністерство оборони Нідерландів оголосило про виділення нового пакету військової допомоги Україні на 120 млн євро, який включає важку військову техніку. Зі 120 млн 45 млн євро призначені для танків Т-72.
Спільно зі США та Чехією Нідерланди нададуть Україні 90 модернізованих та відновлених чеських танків. Очікується, що першу партію танків буде доставлено до України вже наступного місяця.
Цей всеосяжний пакет є важливим сигналом для Росії. Союзники продовжують об'єднуватись, щоб підтримати збройні сили України.
Нагадаємо, 4 листопада США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн. Пентагон повідомив, що Вашингтон сплатить оновлення 45 танків Т-72 із Чехії.
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