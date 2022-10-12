Нідерланди передадуть Україні зенітні ракети для систем протиповітряної оборони вартістю 15 млн євро для посилення захисту неба від російських атак. Про це на міністерському засіданні НАТО в Брюсселі оголосила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає De Telegraaf.

Єдиний результат, якого досягне Путін - це те, що ми будемо постачати ще більше через такого роду атаки.

Глава Міноборони не уточнила, скільки саме ракет і якого типу передадуть Україні. Їх будуть використовувати на системах ППО, які нададуть Україні інші держави.

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10 жовтня, коли російські війська завдавали масованих ракетних ударів по Україні, президент Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Після ракетного терору рашистів Німеччина передала Україні сучасну систему ППО IRIS-T (першу з чотирьох), а США пообіцяли прискорити постачання системи ППО NASAMS.