Нідерланди передадуть Україні ракети для ППО на 15 млн євро [ Редагувати ]
Нідерланди передадуть Україні зенітні ракети для систем протиповітряної оборони вартістю 15 млн євро для посилення захисту неба від російських атак. Про це на міністерському засіданні НАТО в Брюсселі оголосила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає De Telegraaf.
Єдиний результат, якого досягне Путін - це те, що ми будемо постачати ще більше через такого роду атаки.
Глава Міноборони не уточнила, скільки саме ракет і якого типу передадуть Україні. Їх будуть використовувати на системах ППО, які нададуть Україні інші держави.
10 жовтня, коли російські війська завдавали масованих ракетних ударів по Україні, президент Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.
Після ракетного терору рашистів Німеччина передала Україні сучасну систему ППО IRIS-T (першу з чотирьох), а США пообіцяли прискорити постачання системи ППО NASAMS.
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