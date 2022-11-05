ЗСУ збили два ворожих Ка-52, дві ракети та 14 дронів [ Редагувати ]
Збройні сили України до опівночі 4 листопада збили два російських гелікоптери Ка-52, дві крилаті ракети "Калібр", 11 дронів-камікадзе Shahed-136 і ще три безпілотники оперативно-тактичного рівня. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
4 листопада, близько 16.00 години, на південному напрямку протиповітряною обороною Повітряних Сил збито дві крилаті ракети "Калібр".
У нічний час на Херсонщині збито два російських ударних вертольоти Ка-52. Також підрозділами зенітних ракетних військ та мобільними вогневими групами знищено одинадцять дронів-камікадзе "Shahed-136" та три БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Нагадаємо, станом на ранок 5 листопада число ліквідованих окупантів перевалило за 75 тисяч.
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