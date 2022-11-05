Станом на суботу, 5 листопада, в Україні загинуло за минулу добу 600 російських окупантів. За весь час повномасштабної війни в Україні ЗСУ ліквідували 75 440 російських бойовиків.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загалом з 24 лютого по 5 листопада російська армія втратила в Україні:

танків ‒ 2 758 (+8) од;

бойових броньованих машин ‒ 5 601 (+21);

артилерійських систем – 1 776 (+4);

РСЗВ – 391 (+0);

засобів ППО ‒ 202 (+1);

літаків – 277 (+0);

гелікоптерів – 260 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 462 (+12);

крилатих ракет ‒ 399 (+2);

кораблів/катерів ‒ 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 184 (+10);

спеціальної техніки ‒ 155 (+0).

Як зазначають у Генштабі, найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському та Авдіївському напрямках.