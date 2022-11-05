Число ліквідованих окупантів перевалило за 75 тисяч [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Станом на суботу, 5 листопада, в Україні загинуло за минулу добу 600 російських окупантів. За весь час повномасштабної війни в Україні ЗСУ ліквідували 75 440 російських бойовиків.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загалом з 24 лютого по 5 листопада російська армія втратила в Україні:
- танків ‒ 2 758 (+8) од;
- бойових броньованих машин ‒ 5 601 (+21);
- артилерійських систем – 1 776 (+4);
- РСЗВ – 391 (+0);
- засобів ППО ‒ 202 (+1);
- літаків – 277 (+0);
- гелікоптерів – 260 (+2);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 462 (+12);
- крилатих ракет ‒ 399 (+2);
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 184 (+10);
- спеціальної техніки ‒ 155 (+0).
Як зазначають у Генштабі, найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському та Авдіївському напрямках.
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