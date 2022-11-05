Україна від початку повномасштабної війни повернула з російського полону 268 нацгвардійців. Серед них 24 жінки.

Про це повідомляє Національну гвардія у Facebook.

"Крайній обмін відбувся 3 листопада. За його результатом, з російського полону вдалося повернути 33 військовослужбовці Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.

Звільнені захисники за необхідності отримують медичну та психологічну допомогу. Робота щодо звільнення військових триває.

Родичів полонених нацгвардійців закликали звертатися на гарячу лінію за телефонами: (044) 249-27-82, (044) 226-22-52, до військових частин, де вони проходять службу, або до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненим, а також не передавати стороннім особам дані про захисників.