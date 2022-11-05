Україна з початку війни повернула з полону 268 нацгвардійців [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Україна від початку повномасштабної війни повернула з російського полону 268 нацгвардійців. Серед них 24 жінки.
Про це повідомляє Національну гвардія у Facebook.
"Крайній обмін відбувся 3 листопада. За його результатом, з російського полону вдалося повернути 33 військовослужбовці Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.
Звільнені захисники за необхідності отримують медичну та психологічну допомогу. Робота щодо звільнення військових триває.
Родичів полонених нацгвардійців закликали звертатися на гарячу лінію за телефонами: (044) 249-27-82, (044) 226-22-52, до військових частин, де вони проходять службу, або до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненим, а також не передавати стороннім особам дані про захисників.
по темі
Минулої доби українські війська ліквідували 840 російських окупантів
Українські військові кожного дня на полі бою просуваються вперед, звільняючи нашу землю від російських загарбників
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 3 листопада успішно зупинили атаки ворога у Донецькій області
Українські військові кожного дня на полі бою просуваються вперед, звільняючи нашу землю від російських загарбників
Збройні сили України можуть повернути Херсон під свій контроль, оскільки вони працюють ефективно та методично